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Fahrettin Altun’dan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali paylaşımı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle ilgili paylaşımda bulunarak, bir çok alanda 387 etkinliğin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Fahrettin Altun’dan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali paylaşımı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle ilgili paylaşımda bulunarak, bir çok alanda 387 etkinliğin gerçekleştirildiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun, festivalin tanıtımının yer aldığı görselle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca düzenlenen ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde’ birçok alanda, toplamda 387 etkinlik gerçekleştirildi. Festival halkımızdan büyük ilgi gördü; 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı.”

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