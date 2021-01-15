Fatih Belediyesi, kar yağışına hazır

Fatih Belediyesi, meteorolojinin kar yağışı uyarısına istinaden vatandaşların zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik ihtiyaçlarını tamamlayarak, ilçe genelinde teyakkuza geçti.Fatih Belediyesi Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar ve zorlu hava koşullarıyla 6 tuzlama aracı, 10 çift kabinli kamyonet, 5 kepçe, 8 mini damperli kamyon ve 148 personeliyle vardiyalı olarak 24 saat kar küreme ve tuzlama hizmeti verecek. Vatandaşlar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaları durumunda 444 0 176 numaralı telefondan FABİM (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi)’i arayabilirler.