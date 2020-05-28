İstanbul Fethin 567. yılı yarın 29 Mayıs Cuma günü kutlanacak. Bu kutlamalar öncesinde Fatih Sultan Mehmed’in türbesi, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Dezenfeksiyon işlemi için kullanılan dezenfektanların, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu ve uygulayıcı ya da diğer canlılara zararı olmadığı belirtildi. Yarın düzenlenecek anma programı vatandaşların katılımına kapalı olacak.
Fatih Sultan Mehmed’in türbesi dezenfekte edildi
İSTANBUL’UN FETHİNİN 567. YILI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE FATİH SULTAN MEHMED’İN TÜRBESİ FATİH BELEDİYESİ EKİPLERİNCE DEZENFEKTE EDİLDİ.
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