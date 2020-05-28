banner3088

Fatih Sultan Mehmed’in türbesi dezenfekte edildi

İSTANBUL’UN FETHİNİN 567. YILI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE FATİH SULTAN MEHMED’İN TÜRBESİ FATİH BELEDİYESİ EKİPLERİNCE DEZENFEKTE EDİLDİ.

Fatih Sultan Mehmed’in türbesi dezenfekte edildi

İstanbul’un fethinin 567. yılı kutlamaları öncesinde Fatih Sultan Mehmed’in türbesi Fatih Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

İstanbul Fethin 567. yılı yarın 29 Mayıs Cuma günü kutlanacak. Bu kutlamalar öncesinde Fatih Sultan Mehmed’in türbesi, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Dezenfeksiyon işlemi için kullanılan dezenfektanların, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu ve uygulayıcı ya da diğer canlılara zararı olmadığı belirtildi. Yarın düzenlenecek anma programı vatandaşların katılımına kapalı olacak.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3211

banner3153

banner3196