Fatih’te Aile Sağlığı Merkezleri dezenfekte edildi

Korona virüsle mücadele kapsamında Fatih Belediyesi salgına karşı önlemlerini sürdürüyor. Aile Sağlık Merkezleri ve ilçede vak’a görülen apartmanlar dezenfekte edildi.

Fatih Belediyesi tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında ilçede bulunan 32 Aile Sağlık Merkezi ve Korona virüs vak’aları görülen apartmanların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Ekiplerce kullanılan dezenfektanın Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduğu, insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmadığı öğrenildi. Dezenfekte edilen alanları ziyaret eden vatandaşların da bu hizmetten son derece memnun oldukları görüldü.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Belediyenin hijyen çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Yeşim Adıyaman, “Biz buraya her zaman ilaç yazdırmaya geliyoruz ve bu konuda çok memnunuz” dedi. Fatih Belediyesi ekiplerinin dezenfekte ettiği yerlerden biri olan Seyit Ömer Aile Sağlığı Merkezi’ne giden Belgin Olmaz ise, “Çok iyi bir şey ve sık sık olması gerekiyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım, mümkünse kurallara uymak gerekiyor. Herkesin elinden geldiği kadar yapması lazım” diye konuştu.

Öte yandan aileleriyle birlikte Aile Sağlık Merkezinde gelen minikler de “Maskenizi takın, evde kalın” mesajı verdi.

“Dezenfekte edildiğini, etrafta mikrop olmadığını bilmek mutlu ediyor”

Seyit Ömer Aile Sağlığı Merkezi’nde uzun yıllardır hemşirelik yapan Safiye Yaman, “Fatih Belediyesi sağ olsun dezenfektan işlemi için geldi, her zaman geliyorlar. Pandeminin başından beri bir dediğimizi iki etmediler. Dezenfektan ve temizlik maddelerimizi temini ve buradaki çöplerin alımı ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz, çok memnunuz. Her şey hastalarımız için, biz zaten kendi önlemlerimizi alıyoruz ama dezenfekte olduğunu, etrafta mikrop olmadığını bilmek bizleri ve hastalarımızı da mutlu ediyor. Zaten her hasta gittikten sonra biz mutlaka peşinden temizliyoruz. Onların bebekleri bizim bebeklerimiz. Kendi çocuğumuza nasıl özeniyorsak evimize mikrop götürmemek onlara da getirmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Fatih Belediyesi ekiplerince ilçede bulunan kamu kuruluşları ve karantina apartmanlarının ortak kullanım alanlarının dezenfektasyon işleminin aralıksız devam edeceği öğrenildi.