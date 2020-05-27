29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’un fethi esnasında Fatih Sultan Mehmet ile birlikte cephede mücadele ederek şehit ve gazi olanların defnedildikleri alanlarda Fatih Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılmaya başlandı. Yaklaşık 280 fetih şehidinin defnedildiği İstanbul’da olan kabirlerin yaklaşık 170 tanesi Fatih’te bulunuyor. İstanbul’da birçok noktada Fetihte veya öncesinde İstanbul kuşatmalarında şehit olduğu bilinen 280 adet İslam erinin kabirleri bulunmakta olup, İstanbul’da en çok fetih askeri kabri ise Fatih’te 170 adet Nimel Ceyş Kabri bulunuyor. Hırka-i şerif camii yanında bulunan Akseki Kemaleddin Camii ve Muhtesip İskender Camii avlusundaki kabirlerin çevre düzenlemesi Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla devam ediyor. Kabirlerin etrafından bulunan otlar temizlenirken uzayan ağaç dallarında ise budama çalışması yapıldı. Fatih’te bulunan Fatih Sultan Mehmet Dönemi kabir yerlerinin bitki, ot ve genel temizleme çalışmalarının 29 Mayıs’a kadar tamamlanması bekleniyor.
Fatih’teki 170 adet Nimel Ceyş Kabri’nin bakım ve temizleme çalışmaları devam ediyor
FATİH SULTAN MEHMET’İN İSTANBUL’UN FETHİ SIRASINDA SAVAŞAN VE DAHA SONRA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN DEFNEDİLDİĞİ KABİRLERİN BULUNDUĞU ALANLARDA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
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