Fatih’teki camiler ve ibadethaneler dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri ilçede bulunan 310 cami, 23 kilise ve 2 sinagogda Covid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Fatih Belediyesi korona virüsle mücadelesine ara vermeden devam ediyor. İlçede farklı zamanlarda düzenli olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar dezenfekte ediliyor. 12 kişilik dezenfeksiyon ekibi bugün sabah erken saatlerde harekete geçerek ilçede bulunan 310 cami, 23 kilise ve 2 sinagogda Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi

İlçedeki tüm eğitim kurumlarının ve ibadethanelerin düzenli periyotlarda temizlendiği ve dezenfekte edildiğini belirten Başkan Turan, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için okullarımızı ve daha sağlıklı ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçemizdeki farklı inanç gruplarına ait ibadethanelerinin temizliğini ekiplerimiz büyük bir özenle gerçekleştiriyor, dezenfekte ediyor. Bunun için belediye bünyesinde oluşturulan 12 kişilik ekip aralıksız bu çalışmaya devam etmektedir” dedi.

Dezenfeksiyon çalışmasının bir buçuk hafta süreceğini belirten Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Ali Çakmak, “Fatih Belediyesi olarak ilk önce selatin camileri başta olmak üzere Fatih bölgesindeki 310 camimize dezenfekte işlemini sürekli yapmaktayız. Fatih Belediyesi olarak sinagoglar, kiliseler dahil olmak üzere dezenfekte işlemi yapıyoruz. Sağlık işleri olarak biz dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz, temizlik birimimiz ayriyeten temizliklerini yapıyor” açıklamasında bulundu.