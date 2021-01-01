Fenerbahçe’nin yeni marşı gazeteciden

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bir marş da gazeteciden geldi. Gazeteci Murat Kaya’nın yazıp bestelediği ‘Çubuklu Asalet’ isimli marş, tüm dijital platformlarda sevenleriyle buluşuyor. Amacının taraftarın hep birlikte söyleyebileceği bir marş yazmak olduğunu söyleyen Kaya, “İnşallah bu marş ile birlikte galibiyetler ve şampiyonluklar sırayla gelir. Ben de takımımın kutlu tarihine bir katkıda bulunmuş olurum” dedi.

Türkiye’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin arasındaki yarış tüm hızıyla sürerken, taraftarları bu yarışın en büyük destekçisi oluyor. Şampiyonluk mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarının birlik ve beraberliklerini yaşatmaları için yapılan çalışmalar da bir yandan sürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yıllarca dillere destan olmuş marşlarının arasına bir yenisi daha ekleniyor. Çocukluğundan bu yana Fenerbahçe’ye aşık olan gazeteci Murat Kaya, yeni bir marşa imza attı. Kaya tarafından kaleme alınan ve bestelenen, şarkıcı Selçuk Abay tarafından seslendirilen ‘Çubuklu Asalet’ isimli marş tüm dijital platformlarda taraftarların beğenisine sunuldu.

“Hep bir ağızdan söylenebilecek bir marşın olması gerektiğini düşündüm”

Marşın ortaya çıkış sürecini anlatan gazeteci Murat Kaya, “Çoğu zaman maçlara gittiğimde Fenerbahçe taraftarlarının aynı anda coşkulu bir marş söylemediklerini fark edip, aslında her birinin hep bir ağızdan söyleyebilecekleri bir marşın olması gerektiğini düşünmüştüm. Bu marşı belki benim yazabileceğimi de düşünmüştüm. Zaten 22 yıllık gazeteciliğimin yanında bir taraftan şiir yazıyorum, şarkı sözlerim var. Ne yapabilirim diye düşünüp duruyordum hep. Bir gün kızımla karşılıklı tını yarışına girdik. O bana öp beni o halde dedi, ben de tamam şimdi öperim seni dedim ve ‘o halde şimdi öp beni’ diye bir tını oluştu. Ne güzel bir tını diye düşündüm ve oturup bunun kaydını yaptım. Üzerine bir şeyler yazdım ve ‘Tam Zamanı’ diye bir şarkı oldu” ifadelerini kullandı.

“Bütün Fenerbahçelilere hayırlı olsun”

Yazım sürecinde aklına birçok fikir geldiğini söyleyen Kaya, “Aradan belirli bir zaman geçti ve taraftar hep bir ağızdan ne söyleyebilir diye düşünürken aklıma bir sürü şey geliyordu fakat bir türlü tatmin olmuyordum. Sonra bu ses kaydını dinledim ve marşa çok uygun bir tınısı olduğunu düşündüm. O gün işyerindeydim ve arkadaşlarımın yanında bir anda ‘formanda ışıldar renkler’ diye bir şey geldi aklıma. Ne güzel bir şey dedim ve onun devamını hemen yazdım. Böyle bir marş çıktı ortaya. Gerçekten de güzel oldu. Amacım taraftarların hep bir ağızdan söyleyebileceği bir marş yazmaktı. Bunu da sağlamış olduğumu düşünüyorum. Hayırlı olsun bütün Fenerbahçelilere” diye konuştu.

“Hep birlikte söylesinler”

Fenerbahçe için yazılmış birçok bestenin olduğunu kaydeden Kaya, “Müzikal anlamda takımlara yazılmış çok fazla şarkı var. Özellikte Fenerbahçe’miz için yazılmış, dile pelesenk olmuş marşlar var. Benim amacım taraftarın müzik olmadan, kendi kendine karşılıklı, coşkuyla söyleyebileceği bir ritim oluşturmaktı. Hiç müziksiz, taraftarın kendi halinde, karşılıklı tribünlerle söyleyebileceği bir marş oldu. Taraftara armağan olsun. Hep birlikte söylesinler, hep birlikte coşsunlar. İnşallah bu marş ile birlikte galibiyetler ve şampiyonluklar sırayla gelir. Ben de takımımın kutlu tarihine bir katkıda bulunmuş olurum” şeklinde konuştu.