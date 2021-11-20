Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanı hurdacıların akınına uğradı

Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında yıkım çalışmaları sürerken, bölgeye akın eden hurdacılar, moloz yığınları arasından demir parçaları, metal, plastik gibi malzemeleri topladı.

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgede yıkım çalışmaları sürerken, hurdacılar kentsel dönüşüm alanına adeta akın etti. Yıkım alanına gelen hurdacılar, moloz yığınlarının arasından demir parçaları, metal, plastik gibi malzemeleri topladı. Hurdacılardan bazılarının topladığı demir parçalarını araçlarına yüklediği, bazılarının ise el arabalarıyla taşıdığı görüldü.

Öte yandan, kentsel dönüşüm alanı drone ile görüntülendi. Görüntülerde, bir yandan iş makinelerinin çalışmalarının devam ettiği, diğer yandan hurdacıların moloz yığınları arasından demir ve metal gibi malzemeleri topladıkları görülüyor.