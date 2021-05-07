Fırın ve pastanelere bayram denetimi

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda gıda denetiminde bulundu. Uygulamada görevliler, işletmelerin ruhsatlarından hijyen koşullarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi.

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak bayram dolayısıyla ilçe genelindeki tatlı imalathaneleri ile fırın ve pastaneleri denetledi.

Sağlık koşulları açısından incelendi

İşletmelerin ruhsat kontrolüyle uygulamaya başlayan ekipler, çalışanların kılık kıyafetinden işyerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirdi. İmalathanelerin mutfağının da sağlık koşulları açısından gerekli incelemeler gerçekleştirildi. Bunun yanında gıda satışı yapılan marketlerde de gramaj, fahiş fiyat, iştigal dışı ürün satışı konusunda denetimler yapıldı. Mevzuata uygun olmayan işyerinde çalışanlar uyarılırken işletmeler hakkında da gerekli yasal işlemler yapıldı.

Bütün önlemleri aldık

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdalara ulaşması adına çalışmalara özen gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmeleri için bütün önlemlerimizi aldık. Gıdaların üretiminden satışına kadar her aşamasını kontrol ediyoruz” dedi.

Denetimler bayrama kadar belli periyotlarla devam edecek.