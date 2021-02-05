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FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü’nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü nedeniyle mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi.

FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü’nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü nedeniyle mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü adına farkındalığı arttırmak amacıyla mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi. Gece boyunca aydınlatılan köprü manzarası Rumeli Hisarı ve Sarıyer sahil yolundan görüntülendi.
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