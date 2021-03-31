Fuarlar, salgın sürecine uygun koşullarda açılmaya başladı

64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı pandemiye uygun koşullarda başladı. Fuarda 10 bin dolarlık fiyatıyla timsah derili ayakkabı dikkat çekti.
Fuardaki klimalı ayakkabıyla ilgili bilgi veren firma Sahibi Zekariya Yalçın, "Özellikle ayak sağlığını korumak için geliştirilen bir ürün. Ayakkabının içine yerleştirdiğimiz özel mekanizma sayesinde ayakkabılardaki terlemeyi, kokuyu ve bakteri oluşumunu azaltmaya yarayan bir sistem. Bizim 30 yıllık AR-GE birikimlerimizle ortaya çıkarttığımız bir ürün” diye belirtti.
Korona virüs salgınının Türkiye’deki ayakkabı sektörüne katkı sağladığını da söyleyen Yalçın, bunun nedeninin de müşterilerin Çin’e gitmeye çekinmesinden kaynaklandığını söyledi. Fuarda şeker hastaları için tasarlanan ayakkabılar da dikkat çekerken bilgi veren Timuçin Solak: “Şeker hastalarının ayaklarında yara varsa bu tür ortopedik ayakkabıları giyince rahatsız olmuyorlar. Estetik dikiş kullanılmayarak üretilen bu ayakkabılarda yara edecek hiçbir malzeme kullanmıyor. Ayakkabıların derisi geyik derisinden” şeklinde konuştu.64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) kapılarını 3 Nisan Cumartesi tarihine kadar açık tutacak.