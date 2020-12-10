Galata Köprüsü’nde olta balıkçılarına mesafe denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle olta balıkçılığı yapan kişilerin arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerekiyor. Galata Köprüsü’nde işaretlemeler yapılarak polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderildi. Gönderilen genelgeye göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerektiği yer aldı. Sigara içme yasağı ve maske kullanımına bu bölgelerde dikkat edilecek. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Eminönü Galata Köprüsü’nde genelge kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere havadan drone ile destek verildi. Polis Drone Pilotu Necat Kalkan, sesli drone ile mesafeye uymayan olta balıkçılarını uyardı.

“Bu çizgiler de fayda etmeyecek”

Olta balıkçılarına getirilen mesafe kuralını beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı. Olta balıkçılığında maddi kazanç sağlayan Şerafettin Batbay, “Biz halkımızı 3 kişi değil 2 kişi duralım diye uyardık. 3 kişi duranlar göze battı. Ondan dolayı mesafeyi koymak zorunda kaldılar. Bu çizgiler de fayda etmeyecek. Halkımız ekmeğini balıktan kazanıyor. Balık tutuyor, satıyor. Ekmeğini kazananlar için iyi oldu” dedi.

“Uygulama çok güzel”

Uygulamanın çok mantıklı olduğunu ifade eden Mahmut Ünal, “Mesafeli. Kimse kimseye bulaşmıyor. Hem oltalar karışmamış oluyor. Hem de virüsten dolayı herhangi bir sorun çıkmıyor. Şu anda mesafe korunuyor. Sabahtan beri buradayım. Hiçbir sorun yaşamadım. Ben kendim için, hem de karşıdaki insanlar için güzel bir uygulama. Hobi olarak geliyorum. Uygulama çok güzel” diye konuştu.