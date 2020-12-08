Gayrimenkul satışında istihdam patlaması yaşanabilir

Türkiye’de gayrimenkul alanında son dönemde büyük gelişmeler yaşandığına dikkat çeken uzman isimler, bu alanda yetişmiş profesyonel satış danışmanlarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığına vurgu yaptı.

Gelişmekte olan ülkeler arasında yıldızı parlayan Türkiye’de de pazarlama ve satış gittikçe daha da önem kazanıyor. Uzman isimler istatiksel olarak satış işinde çalışanların imalat sanayi çalışanlarının önünde olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, “Dünyanın en büyük ekonomilerinde satış çok büyük önem arz ediyor. Gelişmekte olan ülkemizde de satışın önemi giderek daha fazla anlaşılıyor. Bu doğrultuda ise özellikle gayrimenkul alanında son dönemde büyük gelişmeler yaşanıyor. Daha donanımlı satış personelleri sahada yerlerini alırken, bu alanda yetişmiş profesyonel satış danışmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor” sözlerine yer verdi.

Bugün aslında herkesin internet üzerinden kendi satışlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Atalay Demirbaş, “Tam da bu nokta da şunu sormak gerekiyor: Peki bu satışı gerçek anlamda kişinin kendisi halledebiliyor mu? Karşımızdakini bir şeye ikna ederken, bir iş mülakatına katılırken, hatta bir çocuğa sebze yedirmeye çalışırken de aslında satış yapıyoruz. Bu noktada başarılı olabilmek içinse bireysel ve ikili ilişkiler ön plana çıkıyor. İş yapış şekilleri değişse de, pazar yerleri sanallaşsa da, satışın altın kuralları hiç değişmiyor. Satış ehil ellerde nihai amacına ulaşıyor” açıklamasına yer verdi.