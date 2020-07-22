Gazete ve dergi sayıları düşmeye devam ediyor

2019 yılı gazete ve dergi istatistikleri belli olurken, 2018 yılına oranla yüzde 8 azalarak 5 bin 485 adede gerilediği görüldü. 2014 yılından itibaren ise basılı yayınların düşüşte olduğu gözlendi.
Gazetelerin yüzde 90,8’i yerel
Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2019 yılı gazete ve dergi istatistikleri belli oldu. Böylelikle gazete ve dergi sayıları 2018 yılına oranla yüzde 8 azalarak 5 bin 485 olduğu görüldü. 2014 yılından itibaren gazete ve dergi sayılarının düşüşte olduğu gözlenirken, tirajların da 2013 yılından itibaren düştüğü kaydedildi. Ülkemizde 2019 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin toplam tirajı ise 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 olduğu belirlenirken, bunların yüzde 94,2’sini gazeteler oluşturdu. Yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8’inin de yerel gazetelerden oluştuğu saptandı. Eklere bakıldığında ise gazetelerin yüzde 9,8’i, dergilerin yüzde 7,2’sinin ek çıkardığı kaydedildi.Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 12:31