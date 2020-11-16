Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden Gazeteci Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı. Virüse yakalanan Kekeç’in ailesi cenazeye katılamadı.

Korona virüsten hayatını kaybeden Gazeteci Ahmet Kekeç için öğle namazını müteakiben Eyüpsultan Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda gazeteci arkadaşı katıldı.

Cenazeye korona virüsten dolayı bazı aile üyeleri katılamazken, taziyeleri kardeşi Hüseyin Kekeç kabul etti. Namazın ardından Kekeç’in cenazesi Eyüpsultan Haziresi mezarlığına defnedildi.

Namazın ardından Kekeç hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ahmet Kekeç’i uzun yıllardır tanıyoruz. Yaklaşık 30 yıl dostluğumuz var. Allah öncelikle hastalığı sırasında çektiklerini hasenatına vesile kılsın, günahlarından arınmaya bir vesile kılsın. Gerçekten Ahmet Kekeç şahsiyetli, onurlu, Türkiye’de demokrasiden yana, millet iradesinden yana, milletin inançlarından, değerlerinden yana hayatı boyunca mücadele etmiş bir kalem erbabıydı, bir fikir erbabıydı. Gerçekten bu duruşunu en zor zamanlarda taviz vermeden, sağına soluna bakmadan bu mücadelesine devam etti. Geride güzel bir mücadele örneği bırakmış oldu. Kendisini her zaman Türkiye’de saygıyla hatırlayacağız, saygıyla yad edeceğiz, Allah rahmet eylesin. İnşallah bundan sonra gelecek genç arkadaşlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza güzel bir örnek olsun” diye konuştu.