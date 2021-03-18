Gaziler, genç bisikletçilerin Çanakkale’den getirdikleri toprakla ağaç dikti

Büyükçekmece’de gaziler, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü anısına 660 kilometre pedal çevirerek Büyükçekmece’den Çanakkale’ye gidip dönen gençlerin getirdikleri toprakla defne ağacı dikti.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma töreni kapsamında Büyükçekmece’deki ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen törende Atatürk Anıtı’na çelenk takdimi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Büyükçekmece Mezarlığı’ndaki şehitlikler ziyaret edildi.

“O öyle asil bir ruhtur ki”

18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’den Çanakkale’ye bisikletleriyle giden 50 bisiklet sporcusunun karşılandığı ikinci tören Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Zaferi Anıtı’nda yapıldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, 18 Mart 1915 tarihinin, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanının yazıldığı gün olduğunu belirterek; “Bu destanın yazıldığı Çanakkale’yi Çanakkale yapan yedi düvelden gelenler değil Çanakkale’yi Çanakkale yapan bir daha dönmemek üzere gelenleri karşılayan o asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barut inancın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle asil bir ruhtur ki esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğleyenlerin ruhu. Yokluğun varlığı yendiği yerin adı Çanakkale. Tarihi 18 Mart, menzili Cumhuriyet, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadesini kullandı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmaların ardından gidiş ve dönüş toplamda 660 kilometre pedal çevirerek Büyükçekmece’den Çanakkale’ye giden gençlerin karşılanmasında duygulu anlar yaşandı. Çanakkale Şehitliği’nden sırt çantalarında toprak getiren 50 bisikletçi alkışlarla karşılandı. Gençlerin Çanakkale’den getirdikleri topraklar, 100. Yıl Çanakkale Zafer Anıtı çevresinde dikilen defne ağaçlarının dibine döküldü. Törene katılan Büyükçekmeceli gazilerin, gençlerin getirdiği topraklarla ağaç dikmeleri duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

“Onurunu ve gurunu yaşıyoruz”

Bisikletleriyle Çanakkale’ye gidip dönen gençler Ekin Ereke, “Aziz şehitlerimizi anmak uğruna yapılan bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale’ye olan 330 kilometrelik yolculuğu tamamlamış bulunmaktayız. Askerlerimizin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhları şad olsun” dedi.

Duygularını dile getiren bisikletlilerden Ensar Efendioğlu ise, “18 Mart’ta Çanakkale’de Atalarımızı anmaya buradan Büyükçekmece’den belediye başkanımızın desteğiyle buradan pedal çevirerek 2 günlük bir organizasyonda Çanakkale’ye kadar pedal çevirdik. Bunun onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bugün de törende bizi karşıladı sağ olsun başkanımız, başkanvekilimiz hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize sağladığı için tekrar şükranlarımızı iletiyoruz. Bizim için çok güzel oldu. 14 - 15 yaş grubu sporcularımızla birlikte Çanakkale’ye gitmek, dedelerimizin ruhlarını şad etmek, minnet duygusu içerisinde yaşamak bizim için çok farklı duygulara büründürdü. Bu ailenin içerisinde olduğumuz için de çok mutluyuz” dedi.