Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve cami yeniden inşa ediliyor

Deprem riski taşıdığından dolayı yıkımı yapılan Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim vizyonuna uygun olanaklarla yeniden inşa ediliyor. Proje kapsamında okulun yanındaki cami de yıkılarak, daha güvenli ve fonksiyonlu biçimde yeniden yapılacak.
Öğrenciler tam donanımlı eğitim binasına kavuşacakGaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni binasında 36 derslik, 3 anasınıfı, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 3 fen laboratuvarı, 1 destek eğitim sınıfı, 1 bilgisayar odası ve 2 yemekhanenin yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve revir yer alacak. Yeni eğitim vizyonuna uygun biçimde tam donanımlı olarak inşa edilecek okul, öğrencilere güvenli modern bir binada nitelikli eğitim alma imkânı sunacak.