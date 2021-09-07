Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenliği için görev başında

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrencilere iyi dersler dileyerek, çocuk maskesi hediye etti. Ekipler, eğitim yılı boyunca okullarda Covid-19 tedbirleri, yaya güvenliği ve okul kantinlere yönelik denetimlerini sürdürecek.
Öğrencilerin okullarda sağlıklı beslenmesi adına Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetimler yapıyor. Ekipler kantinlerdeki ürünlerin “okul gıdası” standartlarına uygun olup olmadığı, son tüketim tarihi, fiyat etiketleri ve hijyen kuralları birçok konuda kontroller gerçekleştiriyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kantin denetimleri eğitim yılı boyunca ilçe genelindeki tüm okullarda olarak devam edecek.