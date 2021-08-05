Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden yangın bölgesine araç ve personel desteği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla Antalya ve Isparta’ya 2 su tankeri, 1 iş makinesi, 1 tır ve 6 personel gönderdi.
“Bu yarayı hep birlikte saracağız”Orman yangınlarının toplumda büyük üzüntüye yol açtığına dikkat çeken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yangınlar ilk başladığı andan itibaren bölgeyle irtibat halindeyiz. Manavgat’taki ekiplerimiz günlerdir çalışmalarına büyük bir azimle devam ediyorlar. Isparta’ya yolcu ettiğimiz su tankerimiz de görev bölgesine ulaştı ve hızla çalışmalara katıldı. Başta yangın bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İnanıyorum ki bu yarayı hep birlikte saracağız” dedi.