Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet Bayramı’nı Gripin ile kutladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan müzik grubu Gripin sevilen parçalarını seslendirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 29 Ekim etkinleri kapsamında Ünlü Müzik Grubu Gripin’i misafir etti. Konser öncesi Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi’ndeki stüdyoyu gezen grup, konserde sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da izledi.

Burada bir konuşma yapan Usta, “Bugün hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi ülkemize hayırlı olsun. Bugün 29 Ekim 2021. 98 yıl önce bu güzelim vatanı bize emanet eden, canı pahasına bu ülkeyi koruyan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi yad ediyorum. Çok uzun zamandan beri beklediğimiz buluşmayı 29 Ekim vesilesiyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Salgın vesilesiyle bu etkinlikleri çok uzun zamandır yapmıyorduk. Sabahleyin bayram kutlaması ile başladığımız, ardından bu yıl ilk kez yaptığımız cumhuriyet koşusunun akabinde Türkiye’nin en büyük kültür merkezi olan Atatürk kültür merkezinin açılışından geliyorum. Atatürk Kültür Merkezi cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2019 senesinde başlayan ve rekor bir sürede 2 buçuk yılda bitirilen. Dünyanın ilk beşine giren çok büyük bir hizmeti ülkemize, ilçemize hayırlı olsun” dedi.