Gaziosmanpaşa karla mücadeleye hazır

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul’da beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin karla mücadele ekipleri, 55 araç ve 365 personel ile sahada görevlendirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Mart Perşembe günü kar yağışının başlayacağını günler önce açıkladı. İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda ilçede yaşayan vatandaşlar hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi adına belediyenin karla mücadele ekipleri, 55 araç ve 365 personel ile 7/24 hizmet verecek. Gerekli durumlarda bu sayı destek ekiplerle artırılacak. Kar yağışlarıyla birlikte yolların kapanmaması ve trafiğin aksamaması için depolarda 500 ton tuz hazırda bulundurularak belirli noktalara da tuz çuvalları koyulacak. Olumsuz hava şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için de hasta nakil aracı görev başında olacak. Vatandaşlar, ulaşım, sağlık ve sokak hayvanlarının bakımı gibi acil durumlarda ise Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ne 7/24 taleplerini iletebilecek.

"Her türlü tedbiri aldık"

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda hazır bulunan ekipleri ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, her türlü tedbirlerin alındığını belirterek şöyle konuştu: "Biz şehirde her türlü araç gereç donanımını ve tedbirleri aldık. Tuzlamayla ilgili tedbirler alındı. Biz öncelikle vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Kesinlikle kar lastiği olmayan araçlar lütfen trafiğe çıkmasın. Dün valimizin koordinatörlüğünde bütün birimlerimizin karayollarının, birimlerin, kurumların, emniyetin hazır olduğu ortamda gördük ki herkesin araç ve gereç donanımı yeterince mevcut. Biz iyi kullandığımız zaman vatandaşlar da bu kurallara uyduğu zaman sorun yaşanmayacağını ümit ediyoruz. Önemli olan ulaşımın açık olması ana merkezler hastaneler ve kritik noktaların açık tutulması bununla ilgili belli noktalarda tuzlama ekiplerimiz bekleyecek. Aynı zamanda belli noktalara tuz çuvalları konuluyor. Bunların pratik olarak kullanılması sağlanacak. Gece gündüz ekiplerimiz hazır olacak. Telefonlar açık, biz alarmdayız, AFAD merkezlerimiz açık dolayısıyla vatandaşımız kardan keyif alacak şekilde süreci geçirmesini ümit ediyoruz."