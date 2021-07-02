Gaziosmanpaşa kentsel dönüşümle bir camiye daha kavuştu

Gaziosmanpaşa’da “Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında inşa edilen Mehmet Zahid Kotku Camii dualar eşliğinde ibadete açıldı.
Kentsel dönüşümle ilçeye yeni sosyal, kültürel ve yeşil alanlar kazandıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, manevi değerlerin buluşma noktası olan camilere de yenilerini ekliyor. “Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Karayolları Mahallesi’nde Mehmet Zahid Kotku Camii, düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve vatandaşlar katıldı. Camii Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış kurdelesi kesildi. Açılıştan sonra Belediye ekipleri, vatandaşlara ikramda bulundu. 583 m proje alanına sahip camii, açık alanlarıyla birlikte aynı anda bin 345 vatandaşın ibadet etmesine imkan tanıyacak.
“Küçük cami yapıyoruz bereketli cemaatlerle namaz kılıyoruz”
“Camiler Allah’ın evleridir”
Cemaatin camilere sahip çıkacağını söyleyen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Burası belediye ve TOKİ’nin işbirliği ile kazandırılmış kentsel dönüşüm alanıdır. Burada 612 konut, lise, ortaokul, spor tesisleri ve açılan camimizle beraber hizmete giriyor. Camiler Allah’ın evleridir. Biz yaptık mı cemaatimiz sahip çıkar. Daha güzellerini ve daha iyilerini yapmayı nasip etsin” dedi.
Caminin açılısına mutlu olan Mahalle sakini Metin Ete, “Böyle bir caminin Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde yapılmasından dolayı çok mutluyuz. İsmi Mehmet Zahid Kotku camisidir. Kendisi İslam adına çok faydası olan bir alimimiz. Beklenmeyen bir kalabalık var. Her gelen güze şekilde namazını kılar” ifadelerinde bulundu.Proje kapsamında inşa edilen Süleyman Şah Anadolu Lisesi de 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren eğitim vermeye başlayacak. 8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 derslikli okulda; 700 metrekarelik ve 200 kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarı, bilişim atölyesi, müzik atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Okul, cami ve kapalı spor salonunun yatırım maliyeti ise 23,5 Milyon TL olarak ifade edildi.