Gaziosmanpaşa kentsel dönüşümle bir camiye daha kavuştu

Gaziosmanpaşa’da “Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında inşa edilen Mehmet Zahid Kotku Camii dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Kentsel dönüşümle ilçeye yeni sosyal, kültürel ve yeşil alanlar kazandıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, manevi değerlerin buluşma noktası olan camilere de yenilerini ekliyor. “Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Karayolları Mahallesi’nde Mehmet Zahid Kotku Camii, düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve vatandaşlar katıldı. Camii Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış kurdelesi kesildi. Açılıştan sonra Belediye ekipleri, vatandaşlara ikramda bulundu. 583 m proje alanına sahip camii, açık alanlarıyla birlikte aynı anda bin 345 vatandaşın ibadet etmesine imkan tanıyacak.

“Küçük cami yapıyoruz bereketli cemaatlerle namaz kılıyoruz”

Şehirlerde yaşamın zorlaştığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Camimiz hayırlı olsun. Şehirlerde yaşam zorlaşınca camii yapma alanları da oldukça zor oluyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hedefimiz her bölgede sosyal donatıların tamamını da yerine getirirken okul, cami, spor salonu ve otopark sorununu bu projede çözmek. Bu projede örnek bir projedir. Camimiz baktığınız zaman çok küçük gibi görünüyor ama biz cami konseptlerini şehrimizde değiştiriyoruz. Büyük camiler yapıyoruz içi boş cemaatler geliyor. Küçük cami yapıyoruz bereketli cemaatlerle namaz kılıyoruz. Büyük camileri yapmak bir maliyet, işletmek ikinci maliyet, temizlemek üçüncü maliyet, bakım onarımı dördüncü bir maliyet ve cemaat yok beşinci maliyet. Küçük camileri sokak başlarına uygun alanlara daha güzel modern mimarilerle insanların gelişimini kolaylaştırmaktır. Yani daha küçük camilerde daha sohbet bari ibadet yapma imkanı sunmak istiyoruz. Şehrimize 5 tane caminin ibadete açılmasını sağlayacağız” dedi.

“Camiler Allah’ın evleridir”

Cemaatin camilere sahip çıkacağını söyleyen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Burası belediye ve TOKİ’nin işbirliği ile kazandırılmış kentsel dönüşüm alanıdır. Burada 612 konut, lise, ortaokul, spor tesisleri ve açılan camimizle beraber hizmete giriyor. Camiler Allah’ın evleridir. Biz yaptık mı cemaatimiz sahip çıkar. Daha güzellerini ve daha iyilerini yapmayı nasip etsin” dedi.

Caminin açılısına mutlu olan Mahalle sakini Metin Ete, “Böyle bir caminin Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde yapılmasından dolayı çok mutluyuz. İsmi Mehmet Zahid Kotku camisidir. Kendisi İslam adına çok faydası olan bir alimimiz. Beklenmeyen bir kalabalık var. Her gelen güze şekilde namazını kılar” ifadelerinde bulundu.

Proje kapsamında inşa edilen Süleyman Şah Anadolu Lisesi de 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren eğitim vermeye başlayacak. 8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 derslikli okulda; 700 metrekarelik ve 200 kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarı, bilişim atölyesi, müzik atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Okul, cami ve kapalı spor salonunun yatırım maliyeti ise 23,5 Milyon TL olarak ifade edildi.