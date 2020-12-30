Gaziosmanpaşa’da 796 konut hak sahipleriyle buluştu

Gaziosmanpaşa’da noter huzurunda gerçekleştirilen ve yapımı tamamlanan 796 Konutluk Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerinin daireleri kura çekimiyle belirlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilk daire sahibinin evine çay içmeye gideceği sözünü verdi.
Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. Kura çekiminde yapımı tamamlanan 796 konutluk Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi noter huzurunda gerçekleştirildi. Depreme dayanıklı, sosyal donatı alanı ve otoparkı olan konutlara uzun bir aradan sonra kavuşmanın kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, göz yaşlarına hakim olamadı. İstiklal Marşı’nın ardından ilk kura çekimini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta gerçekleştirdi. Kura çekiminde ilk daire sahibinin evine çay içmeye gideceği sözünü de veren Başkan Usta ardından kura çekimine devam etti.
“Kura çekilirken duygulanmaları, kuşkusuz bizi de duygulandırdı”
“Eşimle beraber başvurmuştuk ama o vefat etti”
Eşiyle beraber başvuran Şahide Kullu, “Çok mutluyum tabi ki. Eşimle beraber başvurmuştuk ama o vefat etti, göremedi bu günleri. 7 senedir bekliyoruz. Oğlumla birlikte oturacağız. Herkes için hayırlısı olur” şeklinde konuştu.
“7 senedir bekliyoruz”Annesinin bu günleri görmesini istediğini belirten Yusuf Bayram Kuruçay, “7 senedir bekliyoruz. Annem için başvurmuştuk ama göremedi bu günleri hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.