Gaziosmanpaşa’da Anne&Çocuk Oyun ve Sanat Evi hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Anne&Çocuk Oyun ve Sanat Evi hizmete açıldı. Açılış sonrası Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta çocuklarla beraber çiçek dikti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Anne&Çocuk Oyun ve Sanat Evi’nin açılışı gerçekleşti. Oyun ve sanat evinin içerisinde 1 adet oyun atölyesi, 1 adet sanat sınıfı ve 1 adet de okul öncesi atölyesi bulunuyor. 2-5 yaş arası çocuklara yönelik anneleriyle birlikte katılacakları oyun grupları ve okul öncesi programları, 7-10 yaş arası çocuklara yönelik ise sanat atölyeleri düzenlenecek.

“Biz bu modeli Gaziosmanpaşa’da farklı yerlerde yapmaya devam edeceğiz”

Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bizim çocuklarımız çok akıllı, çok yetenekli ve çok çalışkan çocuklar. Onlar bazen annelerini özlüyorlar. Ama bir yandan da öğrenmek istiyorlar. Bir tarafta da gözü oyunda kalıyor. Biz de şöyle bir çözüm bulduk. Çocuklarımızın öğrenebileceği, kendini yetiştirebileceği ama oyunu da bırakmayacağı bir yer yapalım. Burada hem öğretmenlerimiz, hem çocuk gelişim uzmanlarımız, hem de aynı zamanda sanat eğitiminde ders alacağınız sanat öğretmenlerimizle güzel bir başarı grafiği ortaya koyarsak biz bu modeli Gaziosmanpaşa ilçemizin farklı yerlerinde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Buraya getirdiğimden beri çocuğum paylaşmayı ve kaynaşmayı öğrendi”

Çocuğuyla birlikte gelen Pelin Akıllı, “Burayı öğretmenimizin vesilesi ile bulduk. Daha önce kültür merkezine gidiyorduk. Ama evimiz buraya yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Burada eğleniyorlar ve öğreniyorlar. Buraya getirdiğimden beri çocuğum paylaşmayı ve kaynaşmayı öğrendi” dedi.

Arkadaşlarıyla oynayan Zeynep Sare de, “Burada ders çalışıyorum. Hem oyun oynayıp dans da ediyorum” diye konuştu.