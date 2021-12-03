Gaziosmanpaşa’da engelliler için fizyoterapi ve ergoterapi üniteleri açıldı

Gaziosmanpaşa Belediye tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde fizyoterapi ve ergoterapi üniteleri açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde fiziksel ve zihinsel rahatsızlığı bulunan bireyler için fizyoterapi ve ergoterapi Üniteleri açıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ne bağlı olarak açılan fizyoterapi ve ergoterapi üniteleri uzmanlar tarafından çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin her yaştan engelli vatandaşa hizmet verecek. Gaziosmanpaşa Belediye binasının karşısında düzenlenen fizyoterapi ve ergoterapi ünitelerinin açılış etkinliğine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı.

Türkiye’de ve Dünyaya yaşayan engellilerin daha güzel ortamda yaşamalarını temenni eden Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “Gaziosmanpaşa’mızda gurur duyabileceğimiz bir hizmeti belediyemiz başlattı. Hem belediye başkanımıza hem de çalışanlarına, burada görev alan personeline teşekkür ediyorum. Engelliler için ülkemiz tüm kurumlarıyla her geçen gün çok daha güzel hizmetler vermekte. Bunu fazlasıyla görüyoruz. Kaldı ki engelli aileleri ve engellilerimiz için ne yapsak azdır. Bu kapsamda da çok güzel bir hizmeti fizyoterapi ünitesini belediyemiz hizmete açtı. Böylece bizim diğer kurumlarımızdaki iş yükümüzü de üzerimizden bir nebze almış oldu" dedi.

“Amacımız engelli vatandaşlarımızın toplumla bir arada yaşayabileceği ortam oluşturmak”

Fizyoterapi ve ergoterapi ünitelerinin açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise “Her şeyden önce biz engelli kardeşlerimizin önünde hizmet yaparsak onların bütün engeli aşabileceğini görüyoruz. Ayrıca ülkemizin gelmiş olduğu noktada sadece engellilere hizmet etmenin ötesinde tamamen bilimsel çalışmalarla bunların hayata kazandırılması gerçekten çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu kapsamda biz de fizyoterapi ve ergoterapi ünitelerimizi burada engellilerin hizmetine açarak bu boşluğu doldurmaya gayret ettik. Üniversitesiyle iş birliği içerisinde burada engelli kardeşlerimize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki sadece sağlık, eğitim, kültür noktasında değil, onları istihdam noktasında da farklı desteklerle hayata tutunmalarını ve kendi ayaklarının üzerinde durmayı sağlamalarını biz de amaçlıyoruz. Hedefimiz engelli vatandaşlarımızın toplumla birlikte bir arada yaşayabileceği bir ortamın oluşmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde fizyoterapist olan Zeynep Çinibulak, “Biz burada fizyoterapi hizmeti vereceğiz. Bedensel engeli olan, yaş sınırı olmayan ve Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden insanlara burada hizmet vereceğiz. Alanımızda biz nörolojik, ortopediatri ve birçok alanda çalışıyoruz ancak şu anda muhatap anlamında daha çok pediatri dediğimiz yani çocuklara hizmet edeceğiz. Hizmet sahamız genişledikçe yetişkin kişilere de hizmet vereceğiz” dedi.

Ergoterapist İlgen Çaylak ise “Ergoterapi şu anda çok yeni olduğu için çok fazla bilinmemekte. Ergoterapi, günlük yaşam aktiviteleriyle anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireylerin performansını yükseltmek, var olan engeli azaltmak ya da geriletmek amaçlı bir terapi sistemidir. Şu anda bizim burada yaptığımız terapi pediatri alanıdır. Duyu bütünleme olarak da geçer. Ergoterapinin bir alt alanıdır duyu bütünleme. Duyu bütünleme özellikle de otizm gibi engel grubuna sahip çocuklarda dışarıdan ya da içimizden aldığımız duyuların anlamlı birer cevap oluşturabilme durumudur” ifadelerine yer verdi.