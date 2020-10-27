Gaziosmanpaşa’da Fuzuli Kültür Sanat Sezonu açıldı

Gaziosmanpaşa’da 2020-2021 Fuzuli Kültür Sanat Sezonu, “İstanbul’dan Karabağ’a Gönül Köprüsü” temasıyla düzenlenen program ile başladı. Açılış programında Azeri sanatçı Briylant Kıymetli’nin sunduğu piyano dinletisi büyük beğeni topladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2020-2021 Fuzuli Kültür Sanat Sezonu, “İstanbul’dan Karabağ’a Gönül Köprüsü” temasıyla düzenlenen açılış programıyla başladı. Kültür sanat sezonu açılış programına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Medeniyet Üniversitesi Dekanı Ali Tan, Sosyolog İsmail Öz, Azerbaycan Konsolos Muavini Ramiz Hacızade ile birlikte Azeri Piyano Sanatçısı Briylant Kıymetli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davetlilerin sosyal mesafe kuralına göre oturtulduğu salondaki koltukların üzerine ise Türkiye ve Azerbaycan bayrakları konuldu. Azeri sanatçı Briylant Kıymetli piyano dinletisi sunduğu açılış programında Dr. Sami Dural Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası ve Gaziosmanpaşa Belediye Sanat Akademisi Öğretmen Orkestrası sahne aldı.

“Ermenilere karşı Azerbaycan’ın onur mücadelesinde yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum”

Kültür sanat sezonunun açılış konuşmasını yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Kültür ve sanatla ilgili sürecin başladığını sizlerle paylaşmak, sizlerin desteğini almak düşüncesiyle bu buluşmayı gerçekleştirdik. Günümüzün anlamını en çok ifade eden, dostluğumuzun pekiştirilmesi birlikte bir millet olmanın iki devlet olmanın gardaş ülkelerle yürümenin sorumluluğunun yerine getirilmesi anlamında çok büyük katkı sağlamıştır. Geçmişte Fuzuli ile bu programı adlandırmış olduk. Çünkü Fuzuli’nin Azerbaycan’la ilgili geçmişteki söylemleri bir çoğumuzca malum, hem onu yad etmek, hem de bu gün kendi topraklarını, kendi değerlerini, kendi ülkesini ve sınırlarını korumak anlamında vermiş olduğu mücadelenin bir savunucusu, bir destekçisi olmanın da sorumluluğunu taşıdığımız düşüncesiyle Fuzuli’yi burada anmak bizim görevimizdir diye düşündük. Değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak her ecdadın önemli görevlerinden birisidir. Tıpkı bizlerde sizlerle birlikte yüz yıl öncesine dayanan Çanakkale ruhunu çok büyük bir coşkuyla büyük bir sorumlulukla yerine getirirken, sonrasında yine 15 Temmuz’daki yaşadığımız ama hatırlamak istemediğimiz o hain darbe kalkışması da bundan sonra yine unutmayacağız, unutturmayacağız. Hak keza Azerbaycan’da yıllardır toprakları işgal eden Ermenilere karşı kendi yurdunu korumanın onur mücadelesinde yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

“Her vatandaşımıza kültürümüzü anlatmaya, sanatımızı paylaşmaya yönelik gayret içindeyiz”

Kültür sanatla ilgili çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Usta, “Birkaç yıl öncesinde bizzat gidip o topraklardaki soydaşlarımızın, gardaşlarımızın Türkiye’ye ve Türk milletine özellikle de sayın Cumhurbaşkanımıza bakışlarını yerinde görünce biz birlikte yaşamak durumunda olan bir millet olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk. Gerek kültür, gerekse sanatla ilgili sorumluluklarımızın önemli olduğunu düşünüp kolları sıvadık. Bu şehirde bir kültür hikayesi, sanat hikayesi yazmamız gerektiğini düşündük. Toplumdaki bu beklentilerin çokluğunu biliyorduk. 7 yaş üzerindeki herkese dili, düşüncesi, fikri, ırkı ne olursa olsun her vatandaşımıza kültürümüzü anlatmaya, sanatımızı paylaşmaya yönelik gayret içindeyiz” diye konuştu.

"Karabağ Azerbaycan’ındır"

Azeri sanatçı Briylant Kıymetli’nin sahne öncesi yaptığı konuşmada, “ Bir millet iki devlet desturu ile Karabağ Azerbaycan’ındır diyor ve sizlere en derin saygılarımı sunuyorum” dedi. Konuşmasının ardından Azeri sanatçı Briylant Kıymetli’nin sunduğu piyano dinletisi büyük beğeni topladı.

Programın sonunda Azerice söylenen şarkıya ise katılanlar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları sallayarak eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Ramiz Hacızade ise, “Bu günlerde Azerbaycan’la olmanız bizim için gurur verici. Azerbaycan’ı Türkiye Cumhuriyeti olarak desteklemeniz halkımız tarafından devletimiz tarafından çok güzel karşılanıyor ve seviliyor. Bu destekleri hep hissettik şimdide hissediyoruz. Fuzuli ile yapmış olduğumuz etkinliğe geldiğimizde ise, Fuzuli’yi anlatmaya gerek yok. Azerbaycan’da Fuzuli diye bir il var. 30 yıla aşkın işgal altındaydı. Ekim ayı 2020 itibariyle artık Fuzuli ilinin büyük bir bölümü Azerbaycan ordusu tarafından işgalden azad oldu” dedi.