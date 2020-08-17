Gaziosmanpaşa’da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOP-AR) gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekipler senaryo gereği göçük altında kalan vatandaşları kurtardı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “21 yıl öncesinde 17 Ağustosu canlı yaşayan biri olarak bunu tatbikat ile zihinlere yerleştirmek önemli bir görevdi. Bu tatbikat bile bizi düşündürdü ve endişeye sürükledi. Temennimiz şu depreme karşı bilinçli bir toplum olarak tüm insanlarımızı bilinçlendirmek Bir daha bu depremde karşılaştığımız sorunlar da kendi başımızın çaresine bakmak. Hep şunu söylüyoruz deprem öldürmüyor yaşadığımız bina insanları öldürüyor. Bu bakımdan yaşadığımız binaları güçlendirmek sağlam binada yaşamak zorundayız“ şeklinde konuştu
Sivil Savunma Uzmanı Şenol Alemdar ise, “1999 Marmara depreminin 21. Acı yıl dönümü diyorum ben. Bu sebeple bir tatbikat düzenledik. Gaziosmanpaşa belediyesinde 2011 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi(GOP-AR) kurduk. Yaklaşık 7 yıldır bu çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra istanbul Arama Kurtarma ekipleri Derneği Gaziosmanpaşa da faaliyet veriyor. İstanbul itfaiyesi ile bir tatbikat düzenledik sanırım güzel oldu. Biz bu tatbikatın provasını yapmadık direk spontane gelişti. Diyorum ki bu bir tatbikat olsun tatbikatta kalalım gerçeği olmasın ama bu bir gerçek mutlaka olacak” ifadelerini kullandı.