Gaziosmanpaşa’da ihtiyaç sahiplerine her gün 1 ton yemek dağıtılıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yemeği ve erzak kolisi dağıtıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan yaklaşık 1 ton yemek, tek kullanımlık kaplarda özenle paketlenerek, vatandaşların kapısına kadar götürülüyor.
“4 çeşit iftarlık gönderiyoruz, sahurluk için de kumanya hizmetimiz var”
Korona virüs salgını nedeniyle yoğun hijyen tedbirleri aldıklarını söyleyen Aşçı Ahmet Muhtar Karasu, “Sabah saat 06.00’da başlıyor. İşe başlayınca iş kıyafetlerimizi giyip koruyucu ekipmanlarımızı takıp hijyenik bir şekilde yemek üretimimize başlıyoruz. Gaziosmanpaşa halkı için ihtiyacı olanlara ve yemek yapamayacak durumda olanlara günlük 4 çeşit yemek, sahur için de kahvaltılık kumpanya hizmetimiz var” dedi.İftar için her gün 3 çeşit yemek ve tatlı; sahurluk için de kahvaltılık kumanya hizmeti veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Aşevi, yaklaşık bin kişi için hazırladığı yiyecekleri kolilerle ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyor.