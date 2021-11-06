Gaziosmanpaşa’da İstanbul Sanat Yarışması festivali düzenlendi

Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan ve Gürcistan’dan gelen 150 öğrenci, İstanbul Sanat Yarışması’nda buluştu. Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen misafirler, hem yöresel gösterilerle kültürlerini tanıttı hem de Gaziosmanpaşalılara müzik ziyafeti sundu.

Gaziosmanpaşa’da Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan ve Gürcistan’dan gelen 18 grup toplamda 150 öğrenci, İstanbul Sanat Yarışması’nda buluştu. 150 öğrenci yöresel kıyafetleri ve gösterileriyle Gaziosmanpaşalılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Festivale, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

Yarışmada açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, festival kapsamında öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Usta, "Burada hayallerimiz, umutlarımız, dünyanın dört bir tarafından aynı ortak payda buluşan bir gösteri izliyorsunuz. Sembolik olarak burada sevgili öğrencilerimiz bulunuyor. Bugün Kazakistan’dan, Bulgaristan, Gürcistan ve Kırgızistan’dan misafirlerimiz buradalar. Biz bu güzel topluluğu, bu buluşmayı burada ıskalamamak adına, bu mutluluğu yaşamak adına buradayız. Her birimizin hayali, gayreti, çabası gençlerimiz çünkü geleceğimiz onlarda saklı. Onlar elbette bu günün fırsatlarını, imkanlarını, kazanımlarını yarınlara taşıyacak olan en büyük mihenk taşlarımız. Dünyanın neresinde olursa olsun eğer gerçek derdi gelişmek, kalkınmak hem milleti hem dünya insanlığı adına bir şeyler yapmaksa, yer, zaman ve mekan önemli değil" diye konuştu.

Öte yandan, festivalde dereceye giren öğrenciler ödülleri verildi.