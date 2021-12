Gaziosmanpaşa’da Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu heyecanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Sarıgöl Mahallesi 12B Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tapular sahiplerine teslim edildi.

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri, evlerine kavuşmaya devam ediyor. Sarıgöl Mahallesi 12B Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tapular sahiplerine teslim edildi. 796 konut, 13 dükkan, bin 39 araç kapasiteli otopark, yeşil alanlar ve sosyal donatıların yer aldığı proje ile vatandaşlar depreme dayanıklı, güvenli, modern ve konforlu dairelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Törene katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hak sahiplerine tapularını teker teker teslim etti. Projenin Gaziosmanpaşa için örnek bir yaşam alanı olacağını dile getiren Usta, "Vatandaşlarımızın çok uzun bir aradan sonra konutlarına kavuşmuş olması bizi de mutlu etti. Her şeyden önce güvenli, konforlu ve yaşanılabilir bir mekan oluşması, burada komşuluk ilişkilerinin tıpkı eskisi gibi sürdürülebilir bir anlayışta olması bizi sevindirdi. Eminim bu site Gaziosmanpaşa için örnek bir yaşam alanı olacak. Biz de buradaki komşularımızla her türlü alanda her türlü etkinliklerde, kültürde, sanatta ve sporda bu sitenin kentsel dönüşümle yapılmış olan yaşam alanı, zihinsel anlamda da ilçemize dönüşüm anlamında katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Tapusunu almak için törene katılan 65 yaşındaki Ayten Naz, alanın önceki halinin çok kötü olduğunu ifade ederek, "Buranın eski hali baya kötüydü. İyi yerleri de vardı kötü yerleri de vardı. Bu alanda daha çok gece kondular vardı. Şu anki evim çok güzel. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben 35 seneden beri buradayım. Şimdi burası çok güzel oldu, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Gecekonduların yaşanılabilir hale getirildiğini söyleyen Rıdvan Çalışkan ise "Gecekondularımızı yaşanılır bir hale getirdiler. Bundan dolayı müteşekkiriz. Buranın eski hali çok kötüydü. Kışı iliklerimizde hissediyorduk. Gecekonduda yaşam çok kötüydü. Böyle modern sitelere benzemiyordu" ifadelerini kullandı.