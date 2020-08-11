Gaziosmanpaşa’da korona virüs denetimi

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, korona virüs denetimlerine katıldı. Hatipoğlu ve Usta vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen “Covid-19 tedbirleri” doğrultusunda Gaziosmanpaşa ilçesinde korona virüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Denetimler sırasında Vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna uyarıldı.
“Halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz”
“İnsanlarımız pandemi sürecini dikkate alarak lüzumsuz sokakta dolaşmıyor”
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Kurallara uyma oranı oldukça yüksek. İnsanlarımız bu pandemi sürecini dikkate almakla birlikte lüzumsuz sokakta dolaşmıyor. İş yerlerini lüzumsuz işgal etmiyor. Gaziosmanpaşa genelinde pandemi hemen hemen disipline edilmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa’da minibüs şoförlüğü yapan Can Alma ise, “Salgın var, olması gereken bu. Ayakta yolcum yok. 3-4 tane yolcum vardı. Minibüsümüzde dezenfektan, maske, uyarı levhaları var. Biz de mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi.