Gaziosmanpaşa’da sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

Gaziosmanpaşa meydanında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşların meydanda oluşturduğu yoğunluk şaşırttı. Oluşan kalabalık havadan görüntülenirken, bazı vatandaşların ekmek alma bahanesiyle gezmeye çıktıkları görüldü.
Meydanda arkadaşıyla birlikte dolaşan bir çocuk, “Hava almaya çıktım. Herkes benim gibi düşünüyordur. Hava aldım, birazdan gideceğim” diye konuştu.
Meydanda bankta oturan Erdal Taşpınar isimli vatandaş ise “Çocuğu halk ekmeğe ekmek almaya gönderdim, onu bekliyorum. Cezai işlemler daha sıkı uygulanmalı, cezayı keseceksin kim olursa olsun” dedi.Öte yandan, meydandaki kalabalık drone ile havadan görüntülendi.