Gaziosmanpaşa’da sünnet şöleni

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleni kapsamında bin 300 çocuk sünnet oldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleni kapsamında bin 300 çocuk sünnet oldu. Hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra uzman hekimler tarafından sünnet ettirilen bin 300 çocuk sünnet şöleninde buluştu. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda aileleriyle birlikte katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’da etkinliğe katılarak sünnet olan çocuklarla fotoğraf çekildi.

Etkinlikte konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, pandemi koşullarında zamanı kısıtlı tutarak sünnet şöleni coşkusunu paylaştıklarını söyledi. Başkan Usta, "Bugün sizlerle birlikte Gaziosmanpaşa’nın millet bahçesi güzelliğine güzellik kattı. Sizleri bizlerle buluşturan ailelerinize teşekkür ediyorum. Her yıl yaptığımız bu sünnet şölenimizin yanında bundan sonra kültürde sanatta ve sporda etkinlik yapalım diyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

6 yaşındaki oğlunu sünnet şölenine getiren Yasemin Özdemir heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. Özdemir, "İlk göz ağrım. O yüzden çok heyecanlı ve çok mutluyum. Mısır sırasına girdik, pamuk şeker aldık. Günümüz güzel geçiyor şuan. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik düzenlediği için" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte etkinliğe gelen 10 yaşındaki Emre Dursun ise etkinlikte yaptıklarını anlattı. Dursun, "Pamuk şeker yedim. Mısır aldım. Burada çok eğleniyorum. Bu programı düzenlediği için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.