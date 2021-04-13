Geleceğin arabulucuları yarıştı

Üniversiteli genç hukukçular, bu yıl da pandemi koşullarında online platformda kurgusal dava yarışmasında buluşuyor.

İstanbul Tahkim Merkezi Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması bu yıl ilk kez “Med-Arb” formatında arabuluculuğu da kapsamına aldı ve 10-11 Nisan hafta sonunda yarışmanın arabuluculuk aşaması gerçekleşti.

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, “İki aşamalı yarışmamızla hep beraber dünyada bir ilke tanık oluyoruz. Tahkim merkezi olarak Türkiye’ye pek çok hukuki kavramı getirdik, Acil Durum Hakemi, Seri Tahkim, Online Duruşma Modeli gibi Türk hukuk sistemine çok ciddi katkılarımız oldu. Yine bunu takiben bugün arabuluculuk ve tahkim sistemlerini aynı farazi olayda birleştirerek yarışma düzenleyen ilk merkez olduk. Arabuluculuk Türkiye’de oldukça yaygınlaştı, bugün ticari davalarda zorunlu arabuluculuk söz konusu. Dolayısıyla arabuluculuğun sayısal olarak önemli bir noktaya gelmesi hepimizi sevindiriyor. Bu sebeple yarışmanın, geleceğin arabulucuları ve geleceğin tahkim uzmanları için son derece önemli bir pratik platformu oluşturduğunu düşünüyorum. Genç hukukçularımızı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak gerek arabuluculuk gerekse tahkim alanında kariyer fırsatları bekliyor” dedi.

Genel Sekreter Av. Yasin Ekmen ise “Bir hedefimiz var, ülkemizde tahkim uygulamasını med-arb kapsamında yaygınlaştırmak. Bu hedef doğrultusunda, şu ana kadar 1500’e yakın avukata tahkim ve tahkimde taraf vekilliği eğitimi verdik. Festival havasında gerçekleştirdiğimiz yarışmamız da bu çalışmaların bir parçası ve üniversiteli genç hukukçulara henüz öğrencilik aşamasında kurgusal ortamda pratik yapma zemini sağlıyor. Yarışmacılarımız şanslılar, zira öğrencilik döneminde böylesi bir organizasyonda tecrübeli arabulucularla ve tahkim uzmanlarıyla birlikte yer alıyorlar. İnanıyorum ki bu yarışma süreci meslek hayatlarına çok şey katacak”.

5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın tahkim aşaması 8-11 Temmuz’da gerçekleşecek.