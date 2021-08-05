Geleceğin sporcuları Eyüpsultan’da yetişecek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından kurulan Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü’nün seçmeleri başlıyor. Eyüpsultan’da geleceğin genç ve yetenekli sporcularını yetiştirecek olan kulüp bünyesinde karate, atletizm, okçuluk, yüzme, basketbol, tenis, hentbol branşlarında ilçe genelinde seçmeler yapılacak.
Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü tarafından 7 branşta tescili yapılan seçmelere 2005-2011 yılları arasında doğan çocuklar katılacak. Seçilen sporcuların kulübün bünyesinde lisansları çıkartılarak tüm alt lig turnuvalara katılımları sağlanacak.
Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü Seçme Tarihleri
Basketbol (Kız takımı ) :Serdar Aksun İlkokulu 11 Eylül 2021 tarihinde
Basketbol (Erkek takımı) :Serdar Aksun İlkokulu 12 Eylül 2021 tarihinde
Hentbol (Kız takımı) :Alibeyköy Meslek Lisesi 26 Eylül 2021 tarihinde, Turgut Özal Ortaokulu 26 EYLÜL 2021 tarihinde
Okçuluk (Kız-Erkek Takımı) :Alibeyköy Spor Kompleksi 02 Ekim 2021 tarihinde
Yüzme :Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu
Atletizm (Kız-Erkek takımı) :Alibeyköy Spor Kompleksi 03 Ekim 2021 tarihinde
Karate :Alibeyköy Spor KompleksiÖte yandan vatandaşların seçmelere katılım için kayıtlarını Osmanlı Park içinde bulunan Alibeyköy Spor Kompleksi’nde yaptırabilecekleri belirtildi.