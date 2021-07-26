Geleceğin yıldız futbolcuları, Ümraniye Trabzon Park Spor Tesisinde yetişecek

Ümraniyelilere spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırmaya devam eden Ümraniye Belediyesi, Trabzon Park Spor Tesisini yakın zamanda sporseverlerin hizmetine açacak.

Ümraniye Belediyesi, kente kazandırdığı prestijli projelerine bir yenisini daha ekliyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, göreve geldiğinden bu yana başta gençler olmak üzere her yaş grubunun daha sağlıklı yaşamaları, vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için birçok projeyi hayata geçirdi. İki yılda spora yapılan yatırımlar neticesinde Ümraniye birçok sportif organizasyonda hem ulusal hem de uluslararası farklı branşlarda önemli başarılar elde etti.

Ümraniye Belediyesi, bu başarılarının devamını sağlamak ve daha geniş kesimlere ulaşabilmek için farklı lokasyonlarda tesis inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Trabzon Park Millet Bahçesi’nde yeni bir spor tesisi inşa çalışmaları başladı. Bin 260 metrekareden oluşan spor tesisinde; bir futbol sahası, bir antrenman sahası, 10 tane takım soyunma odası, 8 tane kulüp odası, dinlenme ve toplantı odası ile kafeterya bulunuyor. Hizmete açılacak olan Trabzon Park Spor Tesisi bölgenin spor alanındaki ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak.