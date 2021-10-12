“Geleneksel işkenceye izin verildi!”

Milas’ta 22 Ağustos günü afetzedeler yararına yapılacağı duyurulan ancak tepkiler nedeni ile iptal edildiği duyurulan boğa güreşleri 19 Eylül’de tüm tepkilere rağmen gerçekleştirildi. HAYKURDER ise Muğla il genelinde yapılacak boğa güreşlerinin listesini yayınlayarak tepki gösterdi.

Milas’taki güreşlerde boğalar yaralandı!

Milas Arena’da yapılan boğa güreşlerine katılanların paylaştığı görsellerde bir boğanın yaralandığı ve sırt derisinin kopmuş olduğu görüldü. Daha önce izin ve etkinlikle ilgisi olmadığını duyuran Milas Belediyesinin ise izni veren kurulda 2 temsilcisinin bulunduğu ve güreşlere izin verilmesi yönünde oy kullandığı ortaya çıktı. Milas Boğa Güreşinin organizatörü de sosyal medyada Belediye Başkanı Muhammet Tok’a “İzinlerin alınması ve sahanın hazırlanmasında gece gündüz yanımda olan Belediye Başkanımız Muhammet Tok’a teşekkür ederim” paylaşımında bulundu.

5 temsilci itiraz etti!

Muğla’da yapılan ve yapılması planlanan boğa ve deve güreşleri için yasal izinler Muğla Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından veriliyor. Kurul son toplantısında izin başvurularını değerlendirdi. Toplantının 10. Maddesi boğa güreşleri, 11. Maddesi deve güreşleri oldu. Kurul Muğla Valiliği adına Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında toplandı. İzinlerin görüşüldüğü maddeler üzerinde yapılan değerlendirmelerde boğa ve deve güreşlerinin geleneksel olduğu vurgusu yapıldı. Boğa ve deve güreşleri izninin oylandığı 10 ve 11. Maddelere kurul üyesi olan ve hayvan hakları alanında faaliyet gösteren 2 STK temsilcisi, Bodrum Belediyesi ve Fethiye Belediyesi temsilcileri ile il müftüsü ret oyu vererek şerh koydu. Boğa ve develerin güreştirildiği kanlı organizasyonun izni ise toplantıda bulunan valilik temsilcisi, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il çevre ve şehircilik müdürlüğü temsilcisi, tarım ve orman müdürlüğü il temsilcisi, DKMP il şube temsilcisi, il sağlık müdürlüğü temsilcisi ile diğer ilçe belediyelerinin temsilcilerinin kabul oyu ile verildi.

İznin sağlanması için alanda veteriner bulundurma, hayvan refahına yönelik tedbirler alma gibi hususlarda ise Yatağan ve Milas Belediyeleri organizasyonların yapılabilmesini kolaylaştırarak kurula sözlü taahhüt verdi. Taahhüt verilmesine rağmen sosyal medyaya yansıyan görüntülerde boğaların yaralandığı görüldü. Yasal işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

HAYKURDER tepki gösterdi!

Kararda geleneksellik niteliğine yapılan vurgu ile izin verilmesi üzerine karara tepki gösteren HAYKURDER kararı “geleneksel işkence” olarak yorumladı. Dernekten yapılan açıklamada “DKMP'den Tarım'a, Valilikten Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, Çevre Şehircilik, İl Sağlık, Jandarma, Emniyet dahil ilde hayvanları koruması adına sorumlu davranması gereken her kurumun temsilcisi şerh koyanlar hariç bu vahşetin mimarıdır. Hepsi el birliği ile sağladı hayvanların acımasızca dövüştürülüp bu dövüşlerde yaralanması, acı çekmesine zemin yaratan izni! Bu izne el kaldıran temsilcilere sorsanız hepsi hayvan hakkı duyarlılığından söz eder halbuki. Sağolsun il müftüsü din işleri yönünden bunun desteklenemeyeceği şerhini düşmüş. Bir de Bodrum ve Fethiye Belediyeleri bu vahşete destek vermemiş. Koskoca bir ilin ileri gelenleri toplanıp el birliği ile hayvanların dövüştürüldüğü bu zalimce geleneğin sürdürülmesi için izin ve zemin sağlamış oldu. Utanç verici!” denildi.

İl genelinde Milas ve Ula’da boğa güreşleri gerçekleştirildi. Boğa ve develerin dövüştürüleceği 9 organizasyon daha önümüzdeki 3 ay boyunca gerçekleştirilecek.