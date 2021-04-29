Gelinlik giyme hayali, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra gerçek oldu

Evli ve bir çocuk sahibi olan genç çiftin, maddi imkansızlıklar sebebiyle evlenirken giyemediği gelinlik ve damatlık hayalini Beyoğlu Belediyesi gerçekleştirdi. Çiftin hayalini gerçekleştiren belediye, Beyoğlu’nun tarihi noktalarında 6 aylık bebekleriyle çiftin düğün fotoğraflarını çekti.

İstanbul’da yaşayan Nurgül Söner ve Muhammet Ali Söner çiftinin gelinlik ve damatlık giyme hayalini Beyoğlu Belediyesi gerçekleştirdi. 3 sene önce nikâh kıyan ama maddi imkânsızlıklar nedeniyle gelinlik ve damatlık giyemeyen genç çift, Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sosyal Market” projesiyle hayallerini gerçekleştirdi. Gelinliğinden gelin başına, saçından makyajına her şeyin eksiksiz giderildiği bu projeyle Nurgül Soner, eşi ve çocuğuyla birlikte Galata Kulesi’ne gidip hatıra fotoğrafları da çektirdi.

“İnsanlar, yaşı kaç olursa olsun gelinlik giymeli”

Evlendikten birkaç sene sonda da olsa gelinlik giyebilmenin mutluluğunu yaşayan 22 yaşındaki Nurgül Söner, “Pandemi çıktı, zaten eşimin de maddi durumu yoktu. Beyoğlu Belediyesi’nde bir yer tuttuk; nişanım, düğünüm orada olacaktı. Pandemi nedeniyle orası da kapandı. İnsanlar, yaşı kaç olursa olsun bence gelinlik giymeli. Tüldür deyip geçmemek lazım en azından. Çok güzel bir duygu” şeklinde hislerini dile getirdi.

Projeyle yakından ilgilenen Beyoğlu Belediye Başkanı Hasan Ali Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız, “Nurgül Hanım, maddi sıkıntılar yüzünden gelinlik giyememiş, içinde kalmış. Biz de içinde kalmasın, gelinliksiz kalmasınlar dedik ve bugün onların mutluluğuna şahit oluyoruz. Maddi sıkıntılar nedeniyle evlenemeyen çiftlerimiz bize başvurduğunda; gelin arabaları hazırlanılıyor, gelin başları yapılıyor, burada konfetiler patlatılıyor, market çalışanlarımızın alkışlarıyla birlikte onları Galata Kulesi’ne uğurluyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle gelinlik giyemeyen 22 yaşındaki Nurgül Söner, daha sonra hayalini gerçekleştiren Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür etti.