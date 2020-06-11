banner3088

Geminin çarptığı tarihi yalının son hali havadan görüntülendi

İSTANBUL BOĞAZI'NDA BİR YÜK GEMİSİNİN ÇARPARAK HASAR VERDİĞİ TARİHİ HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI'NIN SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. YALININ BİR KISMININ ONARILDIĞI GÖRÜLÜRKEN, ÇALIŞMALARIN DURMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Geminin çarptığı tarihi yalının son hali havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı görülürken, çalışmaların durması dikkat çekti.

İstanbul Boğazı’nda Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı’ndaki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yalıdaki hasarın bir kısmının onarıldığı görülürken çalışmaların durması dikkat çekti. Tarihi yalının etrafının ise yalının hasarsız halinin fotoğraflarıyla kapatıldığı görüldü.

İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan’da ‘Vitaspirit’ adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3196

banner3551

banner3197