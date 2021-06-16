Genç Albayraklılar İşbaşı Eğitim Programı başladı

Albayrak Grubu’nun yeni mezunlara yönelik Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı açılış etkinliğiyle başladı. Albayrak Grubu çatısı altında farklı sektörlerdeki şirketlerin mali işler ve finans departmanlarında yetiştirilmek üzere belirlenen yeni mezunlar, staj süresinin sonunda Albayraklı olma imkanı bulacak.

Albayrak Grubu yeni mezun gençlere iş imkanı oluşturmak üzere Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı’nı başlattı. Mali işler ve finans departmanlarında yetiştirilmek üzere programa başvuran yeni mezunlar açılış etkinliğinde Albayrak Grubu yöneticileriyle tanıştı ve görev alacakları şirketleri öğrendi. Hayallerini gerçekleştirmek ve tecrübe kazanmak isteyen yeni mezun adaylar, Albayrak Grubu’nun 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla tanışma ve deneyim kazanma fırsatı yakalayacak.

Açılış etkinliğinde konuşma yapan Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili olarak “Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz, Grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizin mali işler ve finans birimlerinde uygulayacağımız Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı’nın kurumumuza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Daha önceki dönemlerde yaklaşık 500 yeni mezun 3 ay boyunca kurumumuzda staj yapmış, bu kişiler arasından 250 kişi program sonunda kadromuza dahil edilmiştir. Sektöre, mali işler ve finans alanında uzmanlık kazandırabileceğimiz, işini özveriyle yapan, gelişime ve yeniliklere açık, nitelikli nesiller yetiştirerek, yeni mezun istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Albayrak Grubu, kariyer yolculuklarının başında olan yeni mezunlara yönelik işbaşı eğitim programlarını belirli periyotlarla hayata geçirerek yeni mezun istihdamına desteğini sürdürüyor. Bolat konuşmasına “Gençler bizim geleceğimiz, Albayrak Grubu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli, milli ve manevi değerleri taşıyan insanlar yetiştirilmesine önem veriyoruz. Gençlerin mücadeleci ruhundan, teknolojiye, dijitalleşmeye ve değişimlere açık olmalarından aldığımız ilhamla genç istihdamını her zaman destekliyoruz. Gençlerimize yatırım ülkemize yapacağımız en önemli yatırımdır” sözleriyle devam etti.