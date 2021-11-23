Genç çiftçiler İnegöl Belediyesi ile dünyayı takip ediyor

İnegöl Belediyesi, Dünyanın en önemli örtü altı tarım sektörü fuarı olan Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarına gezi düzenledi. 40 yaş altı 37 çiftçiyi Belediye Başkanı Alper Taban uğurladı.

Tarım Şehri İnegöl hedefi doğrultusunda değişen ve gelişen teknolojiyi, tarımdaki yenilikleri İnegöllü çiftçilerin de yakından takip etmesi gerekliliği üzerine yoğunlaşan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda fuarlara özel ilgi gösteriyor. Tarım teknolojilerini şehre kazandırmak adına özellikle genç çiftçilerin fuarları gezmesi adına organizasyonlar yapılıyor. Bu kapsamda 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek 20’nci Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarına gezi düzenlendi. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılan gezi için 40 yaş altı 37 çiftçi bugün yola çıktı.

Genç çiftçileri Belediye Başkanı Alper Taban İnegöl Belediyesi önünden uğurladı. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “İnegöl’ümüz ticaret şehri, sanayi şehri ama bunun yanı sıra verimli toprakları da olan bir şehir. Biz gerek tarım gerek hayvancılık noktasında şehrin bu değerinin asla yitirilmesini arzu etmiyoruz. Aksine ne yaptığını bilen, kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir şehir haline dönüşmek istiyoruz. Bunu da bu alanda uğraş veren paydaşlarımızla yapacağız. Nerede bir yenilik varsa, nerede yeni model bir çalışma varsa gelişmeleri takip etme adına bunları izlemeliyiz. Bugün de İnegöl’ümüzdeki genç çiftçilerimizle Antalya’da düzenlenen 20’nci Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarına katılıyor olacağız” dedi.

37 genç çiftçinin tarımdaki yenilikleri görüp keşfederek İnegöl’e kazandırılmasına katkı sunmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Alper Taban, “Bu fuara mutlaka kendiliğinden gidecek olan çiftçilerimiz de vardır ama biz de buna öncülük etmek istiyoruz. Çünkü fırsatlar hep var ancak bu fırsatlara ulaşmak ve yakalamak isteyen bireyler ulaşacaklar. Buradan hareketle Antalya’da sektör liderlerini bir araya getiren bu fuarda sera ve teknolojileri, tarım teknolojileri ve ekipmanları, sulama sistemleri, tohumculuk, fidecilik, bitki besleme ve koruma, biyolojik mücadele, ziraî makine ve ekipmanlarla ilgili öncü firmalar yer alıyor olacak. Biz de burada 40 yaş altı 37 çiftçimizi fuara götürüyoruz. Bir taraftan Tarım Kooperatifimizi kurduk, bir taraftan yeni ürün geliştirme çabaları, bir taraftan bu konudaki paydaşlarımızın gelişimi, eğitimi, sertifikasyonu gibi konu başlıklarında çalışmaya devam ediyoruz. Burada en önemli nokta insana olan yatırım. İnsanın ufkunu, vizyonunu gözünü açabilecek olan ve yeni bir şeyler yapabilme kabiliyetini geliştirecek olan o gelişim hususu. Dolayısıyla buradaki ben genç çiftçilerimizin her birine teşekkür ediyorum. Zaman ayıracaklar ama ufuk açıcı bir gezi olacağını düşünüyorum. Her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanlarındayız” açıklamalarında bulundu.

Açıklama sonrası genç çiftçiler fuara katılmak üzere İnegöl’den yola çıktı.