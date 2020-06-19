Genç girişimci Fatih Osman Akkan’dan Halk Ekmek kampanyası

Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Fatih Osman Akkan İstanbul’da yardım seferberliği başlattı. Akkan, korona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlara yardım etmek amacıyla İstanbul Halk Ekmek A.Ş’ye 3 bin adet ekmeğin ücretini bağışladı.

Yardım seferberliği için tüm Türkiye’ye çağrı

Korona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken Türkiye’de de olumsuz etkileri sürüyor. Salgın sürecinde işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan milyonlarca kişi, devletin ve hayırsever vatandaşların yardımlarını bekliyor. Birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu tarafından yardım çağrıları yapılmaya da devam ediyor. Bu kurumların yanı sıra zor durumdaki vatandaşlara yardımda bulunan hayırseverler de var. Bu hayırsever vatandaşlardan birisi de Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Fatih Osman Akkan. Akkan, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlattığı yardım seferberliği için tüm Türkiye’ye çağrıda bulunuyor.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla İstanbul Halk Ekmek A.Ş’ye 3 bin adet ekmeğin ücretini bağışlayan Akkan “Binlerce vatandaşımızın evine ekmek götüremediği bu zorlu günlerde hepimizin birlik olup yardımda bulunması gerekiyor. Biz “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” düsturu ile büyütülen bir milletiz.” dedi. Başlattığı yardım seferberliğine tüm hayırseverleri davet eden Akkan, “İstanbul Halk Ekmek A.Ş’ye 3 bin adet ekmeğin ücretini bağışlayarak bir yardım seferberliği başlattık. Buradan tüm hayırsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gelin, hep beraber bu yardım hareketini dalga dalga tüm ülkeye yayalım. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olalım, bu zor günlerde onları yalnız bırakmayalım. El ele verip birlik olursak bu kötü zamanı beraber atlatabiliriz. Biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Diğer hayırseverlerle de dayanışma ile daha birçok ihtiyaç sahibine ulaşabileceğimize inanıyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.