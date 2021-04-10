Genç girişimci iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor

Sultanbeyli Epilady Kişisel Bakım ve Güzellik Salonu sahibi iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor. Atak, Türkiye’nin en başarılı 100 kadın arasında yer alarak, ödüle layık görüldü.

Beş yıl önce kurulan Epilady’nin sahibi başarılı iş kadını, Türk İş Kadınları Rehberi tarafından düzenlenen ödül töreninde Türkiye’nin en başarılı 100 kadını arasında yer alarak ödüle layık görüldü. Törende, iş dünyasının nabzını tutan başarılı kadınlarına plaket takdim edildi. Türk İş Kadınları Rehberi, iş dünyasındaki iş kadınlarının başarılarının ve gücünün tespitini amaçlıyor. Ayrıca, profesyonel iş kadınlarının güçlerini birleştirmesini, bilgi ve tecrübe alışverişini hedefliyor.

"Beş yılda 5 ödül"

Başarılı iş kadını Nuriye Hagi Atak, 5 yıl içinde 5 farklı ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz aylarda “Golden Summit Awards 2020” (Altın Zirve Ödülleri) ödül töreninde “Yılın Kişisel Bakım ve Güzellik Salonu” kategorisinde ödüle layık görülen Atak, daha önce de Gelin Damat Dergisi, Sultanbeyli Birleşik Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (SUBESO) ve Sultanbeyli İş Kadınları Derneği (SUİŞKAD) tarafından da çeşitli ödüller aldı. Atak, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile tanınıyor. Özellikle şehit aileleri ve engellilere verdiği desteklerle takdir topluyor.