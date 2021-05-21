Genç okçular Bağcılar’da şov yaptı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında genç okçular nefesleri kesti. Okçuların gösterisinin beğeniyle izlendiği yarışmalarda dereceye girenler de ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakası düzenlendi. Etkinliğe İstanbul Talimhane, Öğretici Gençlik, Gazanfer Gençlik, Bağcılar Belediyesi ve Ayan Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri katıldı, 14-18 yaş arası 40 genç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 12.00’de Bağcılar’daki Göztepe Spor Kompleksi’nde bir araya geldi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Yarışmayı Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kemal Hürcan da izledi. Yeteneklerini sergileyen gençlerin gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Tüm sporcularımızı kutluyorum

Turnuvaya katılan bütün sporcuları tebrik eden Başkan Çağırıcı, “Okçuluk sporuna olan ilginin artması ve bu sporun yaygınlaşması bizi mutlu ediyor. Gerçekten güzel bir yarışma ve gösteri izledik. Katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmada ilk 3’e girenler şöyle sıralandı:

Kızlar,

1. Zehra Efe (Ayan Gençlik ve Spor Kulübü

2. Noha Khamis (Öğretici Gençlik ve Spor Kulübü)

3. Süeda Yiğit (Öğretici Gençlik ve Spor Kulübü)

Erkekler,

1. Oğuzhan Karadağ (Bağcılar Gençlik ve Spor Kulübü)

2. İbrahim Yıldız (Gazanfer Gençlik ve Spor Kulübü)

3. Sefa Toptaş (Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)