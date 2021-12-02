Gençler sordu, Başkan Kartoğlu cevapladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında, Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, birçok konu hakkında gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında bir dönem ara verilen “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri yeniden başladı. Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu’nda gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda öğrenci katıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerin Başakşehir’e ve kendisine dair merak ettiği soruları tek tek yanıtladı.

“Büyük başarılara imza atacaksınız”

Gençlerle yapılan söyleşiye kendi hayatıyla ilgili bilgiler vererek başlayan Başkan Kartoğlu, gençlik yıllarında bir yandan eğitimine devam ettiğini, bir yandan da iş hayatına atıldığını belirtti. Başarıya ulaşmak için çok fazla çalışılması ve gayret gösterilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Ne kadar çok emek harcarsanız o kadar fazla başarılı olacaksınız. Çalışmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyin. İçinizden büyük başarılara imza atacak olan arkadaşlarınız çıkacağına inanıyorum.” dedi.

“Başakşehir’de olmanın ayrıcalığına sahipsiniz”

Gençlere yönelik birçok aktiviteyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Doğada 1 Gün etkinliklerimizde doğayı keşfediyor, birbirinden güzel faaliyetleri deneyimleme fırsatı buluyorsunuz. Teknolojinin merkezi haline getirdiğimiz Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’mizde sınırlarınızı zorlama imkanını yakalıyor, teknolojinin tüm olanaklarından faydalanıyorsunuz. Bilgievlerimiz, kütüphanelerimiz ve kıraathanemizde aradığınız tüm kitapları bulma fırsatını yakalıyorsunuz. Sizler, Başakşehir’de olmanın ayrıcalığına sahipsiniz. Bizler de sizin gelişiminiz için her şeyi yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.