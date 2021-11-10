Gençlere internet sürprizi

Esenler Belediyesi gençlere, her an her yerde karşılarına çıkarak internet hediye ediyor.

Gençlere internet sürprizi
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Esenler Belediyesi gençlere, her an her yerde karşılarına çıkarak internet hediye ediyor.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, her pazartesi günü 1.000 gence 1 hafta geçerli ücretsiz 2 GB internet dağıtıyor. “Sendromsuz Pazartesi Sloganı” ile yola çıkılan projede Esenler Belediyesi çalışanları sokak sokak gezerek gençlere internet hediye ediyor. Pazartesi dopingiyle haftaya başlayan gençler, proje hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi. “Pazartesi sürprizi” olarak adlandırdıkları proje için emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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