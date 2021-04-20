Gençlerin stüdyosu Kağıthane Belediyesi’nden

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Sosyal Medya Stüdyosu, pandemi sonrası dönemde gençlerle buluşmayı bekliyor.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, dijital dünyada daha profesyonel işler yapmak isteyen gençlere yardımcı olmak amacıyla ’Stüdyonuz Bizden’ projesini hayata geçirdi. Gençler, Kağıthane Belediyesi’nin kendilerine sunmuş olduğu stüdyoya gelerek istedikleri gibi kendi vloglarını çekebilecekler. Üstelik tüm ekip ve ekipmanlar da Kağıthane Belediyesi tarafından karşılanacak. Greenbox, kamera, ışık, ses kayıt cihazları gibi son teknoloji ekipmanların olduğu sosyal medya stüdyosu, Kağıthane Belediyesi’ne ait yeni kültür merkezinde yer alıyor.Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medya stüdyosunun pandemi sonrası dönemde hizmete açılacağını söyledi.