Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden kan bağışı kampanyası

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kızılay’a "gönüllülük kanımızda var" diyerek destek oldu. İl Müdürlüğü personelleri, öğrenciler, sporcular ve İl Müdürlüğüne üye gençler gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kan stoklarında azalma olduğunu açıklamasının ardından harekete geçti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kızılay için “Gönüllülük kanımızda var” diyerek anlamlı bir çağrıya ses oldu. İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı personeller, öğrenciler, sporcular ve İl Müdürlüğüne üye gençler gönüllü olarak kan bağışında bulunarak Kızılay’a destek oldu. Çok sayıda katılımcının olduğu kan bağışına ilgi yoğundu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kızılay’ın kan bağışı çağrısına yanıt verdiklerini belirterek, "Bu organizasyonu gençlerimizin düşünmesiyle hayata geçirdik. Hem gönüllü gençlerimiz, gençlik merkezinde çalışanlar, antrenör arkadaşlarımız tüm personelimizle birlikte bugün bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Biz şuna inanıyoruz kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu anlayışı bizim gençlere vermemiz gerekiyor, bugün burada 200 personelimizle birlikte bu organizasyonu gerçekleştiriyorlar. Kanın sadakası da vardır bu hayırlı işe vesile olan katılan personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

“Vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor”

Kan bağışlarına desteğin sürekli olması gerektiğini ifade eden Büşra Kaygısız, “Uzun zamandır bu meslekteyim şu dönemde de maalesef pandemiden dolayı kan bağışında azalmalar oldu. Depolarımız oldukça boşaldı gerek plazmalar olsun. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz sağ olsun vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmamakta” diye konuştu.