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GESKON ve SANKON’dan şehitlere başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ile Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Özbudak, Bitlis şehitlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

GESKON ve SANKON’dan şehitlere başsağlığı mesajı
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Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ile Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Özbudak, Bitlis şehitlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Tatvan’a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı kazayla ilgili Murat Uygur, "Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettik. Gençlik ve Spor Konfederasyonu yönetim kurulu adına şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Bülent Özbudak ise "Bitlis’te meydana gelen olayı öğrendiğimiz ilk andan bu yana derin bir üzüntü içerisindeyiz. SANKON yönetim kurulu olarak aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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