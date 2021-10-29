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Gestaş feribotlarında 29 Ekim coşkusu

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ve araba taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla feribotlarda cumhuriyet şarkıları çaldı.

Gestaş feribotlarında 29 Ekim coşkusu
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ve araba taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla feribotlarda cumhuriyet şarkıları çaldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde 29 Ekim coşkusu Çanakkale Boğazı’ndaki gemilere de yansıtıldı. Gestaş feribotlarında yolculara yönelik cumhuriyet şarkıları çalındı. Feribot yolcuları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Konservatuar öğrencileri tarafından, Çanakkale İskelesi ve belirlenen gemilerde çalınan şarkılara Türk bayraklarıyla eşlik etti.

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